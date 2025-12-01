Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 3: Überraschende Wende
46 Min.Folge vom 30.12.2025Ab 12
Nach einem Anfall wird Ruben Delgado leblos von seiner Freundin Luisa Vargas aufgefunden. Die Polizei hat allerdings Zweifel an Luisas Version der Ereignisse. Dr. G muss mit ihrer Autopsie klären, ob Ruben möglicherweise ein Mordopfer ist. Nachdem sie mit Suizid drohte, wurde die schwangere Teenagerin Claudia Alvarez in die Psychiatrie eingewiesen - wo sie nur wenige Tage später tot in ihrem Bett gefunden wird.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin, Gesundheit
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Nent Studios UK Ltd.