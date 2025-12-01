Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 2: Tickende Zeitbombe
45 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 12
Nach einem Streit mit ihrem Schwager wird Natalie tot aufgefunden. Alles deutet auf ein Tötungsdelikt. Nun liegt es an Dr. G zu klären, wie Natalie ums Leben kam. Die Familie von Eugenie Ademola wünscht sich ebenfalls Gewissheit: Die junge Frau begann vor kurzem ihr neues Leben in den USA und starb plötzlich aus unerklärlichen Gründen. Bei der Autopsie macht Dr. G eine verstörende Entdeckung.
Genre:Reality, Medizin, Gesundheit
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12GEWALT
