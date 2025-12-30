Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 4: Gefährliche Autopsie
45 Min.Folge vom 30.12.2025Ab 12
Als Leroy plötzlich die Orientierung verliert, bringt ihn seine Frau schnellstmöglich in die Notaufnahme. Die Ärzte suchen fieberhaft nach dem Grund für Leroys Beschwerden, doch er stirbt unter ihren Händen. Hat er sich etwa mit Tollwut angesteckt? Auch Virginia Williams erleidet einen plötzlichen Tod, nachdem sie über Atemnot klagte. Was brachte die alte Dame um?
