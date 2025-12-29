Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Tödliche Mischung

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 5vom 05.01.2026
Tödliche Mischung

Folge 5: Tödliche Mischung

47 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 16

Olga Petrova verbrannte bis zur Unkenntlichkeit in ihrem Apartment. Ihrem Tod war ein Streit mit ihrem Verlobten vorausgegangen, doch der Mann ist unauffindbar. Dr. G versucht, mittels Autopsie Klarheit in den Fall zu bringen. Als der bipolare Tyrell Daniels tot in seiner Wohnung gefunden wird, deutet alles auf Suizid hin. Doch die Angehörigen wollen finale Klarheit und setzen dafür auf die Kompetenz von Dr. G.

