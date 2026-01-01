Vor TV
Dr. House
8 StaffelnAb 16
Er ist Spezialist für Diagnostik, nimmt kein Blatt vor den Mund und schmeißt im Minutentakt Schmerzmittel ein. Dr. Gregory House - Genie und Misanthrop - widmet sich mit Vorliebe skurrilen medizinischen Fällen. Seine unkonventionellen Methoden und überraschenden Diagnosen sorgen immer wieder für Verblüffung. Zur Seite steht ihm ein erstklassiges Team, das von House' ärztlichen Fähigkeiten ebenso überzeugt wie von seinen schlechten Umgangsformen genervt ist ...
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Universal Studios Limited
