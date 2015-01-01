Dr. Klein
Dr. Valerie Klein, die Einzige im Stuttgarter Kinderkrankenhaus, die mit 1,32 Meter Körpergröße ihren Patienten wirklich auf Augenhöhe begegnet. Sie hat es nicht leicht: Ihre Tochter steckt mitten in der Pubertät und schämt sich für ihre "Zwergen-Mutter", ihr Sohn beschließt aus Solidarität zu Mama, nicht mehr zu wachsen, ihr Vater hält sie in beginnender Demenz für ein Kleinkind, und ihre "normal" große, große Schwester kann alles – außer selbstständig leben. Gut, dass Gatte Holger den Haushalt und die Familie schmeißt, nur so kann das Privatleben gemanagt werden.
Genre:Tragikomödie, Medizin
