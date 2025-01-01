Dr. Pimple Popper
Bei ungewöhnlichen Hautkrankheiten legen nur wenige Ärzte Hand an. Dr. Sandra Lee ist eine der bekanntesten Dermatologen der USA und hilft auch den schwersten Fällen.
Dr. Pimple Popper: Pickelausdrücken als Social Media Trend
In ihrer Hautarztpraxis heißt sie Dr. Sandra Lee, im Netz ist sie allerdings als Dr. Pimple Popper bekannt. Doch wie wurde die Dermatologin zu einer absoluten Internet-Sensation?
Die US-amerikanische Hautärztin Sandra Lee hat entdeckt, dass es eine Community für Leute gibt, die sich gerne Pickelausdrück-Videos ansehen. So hat sie angefangen, eigene Videos zu posten, in welchen sie Pickel ausdrückt. Und Millionen von Menschen haben sich die qualitativ hochwertigen Clips, die sich vom üblichen Pickelporn abheben, angeschaut. Auf Instagram hat Dr. Pimple Popper mittlerweile über vier Millionen Follower und auf YouTube mehr als sieben Millionen Subscriber. Warum fahren so viele Leute darauf ab? Laut Dr. Lee fühlt es sich befreiend oder befriedigend an, anzusehen, wie so etwas entfernt wird. Doch die Videos sind nur ein Bruchteil ihrer Arbeit: Weil sich viele ihrer Kolleg*innen nur ungern mit Wucherungen befassen, hat es sich Dr. Lee zur Aufgabe gemacht, Patient*innen mit dieser Art von Problemen zu helfen. Unkontrolliert wachsende Geschwülste können nämlich Menschen derart belasten, dass sie ihr ganzes Leben ruinieren.
Nach dem Erfolg ihrer YouTube-Videos bekam Dr. Sandra Lee ihre eigene TV-Dokumentation von TLC - Dr. Pimple Popper. Diese gibt detaillierte Einblicke in den spannenden Berufsalltag der berühmten Dermatologin.
Dr. Lees Patient*innen
In jeder Folge von Dr. Pimple Popper werden mehrere Patient*innen behandelt, die an unterschiedlichen Hauterkrankungen leiden. Als der Kriegsveteran Louis von einem Einsatz aus Kuwait in die USA zurückkehrt, wird seine Haut am ganzen Körper extrem trocken und schuppig, so dass sie den Hornschuppen von Reptilien ähnelt. Dazu schmerzt die Epidermis und und reißt leicht ein. Bisher konnte Louis keinen Hautarzt finden, der ihm damit helfen konnte. Dr. Sandra Lee ist seine letzte Hoffnung.
Eine Schauspielerin sucht ebenfalls Dr. Pimple Poppers Hilfe: Sie hat eine Einhorn-ähnliche Beule am Kopf und zwei Jungs mit identischen Hautwucherungen auf dem Rücken. Wird die berühmte Dermatologin die Familie der Schauspielerin retten?
Dr. Sandra Lee hat schon viele Arten von Hautkrankheiten gesehen. Wenn sie morgens ihre Praxis betritt, ist sie auf alles gefasst. Doch ihr nächster Patient ist ein besonderer Fall: Nachdem Patrick jahrelang in glühender Hitze gearbeitet hat, hat seine Nase angefangen, sich zu verändern. Zunächst verfärbte sich die Haut, dann wuchsen ihm große Beulen. Inzwischen ist das Gewebe so angeschwollen, dass er kaum noch durch die Nasenlöcher atmen kann und stark eingeschränkt ist. Vielleicht wird ja Dr. Pimple Popper das erreichen, was bis jetzt keiner geschafft hat: nämlich Patrick zu heilen.
April fühlt sich wie eine Missgestalt, die man im Zirkus bestaunen würde. Sie hat am ganzen Körper Fettgeschwülste. An den Armen ist es so schlimm, dass sie auch an heißen Tagen langärmelige Oberteile tragen muss. Mit 17 hat die mittlerweile 45-Jährige ihre erste Geschwulst am Schenkel entdeckt. Damit war klar: Sie hat die Erbkrankheit ihres Vaters bekommen. Nun macht sie sich Sorgen um ihre Kinder. April hofft, dass Dr. Lee die schlimmsten Beulen entfernen und eine valide Diagnose bezüglich Symptome und Wachstum stellen kann.
