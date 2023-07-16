Dr. Pimple Popper
Folge vom 16.07.2023: Küssen unmöglich
45 Min.Folge vom 16.07.2023Ab 12
Kenny hat das seltene Gardner Syndrom. Sein Körper ist mit rund 400 Tumoren übersät, auch auf Kopf und Stirn sitzen an die drei Dutzend. In der Öffentlichkeit wird der 30-Jährige von allen angestarrt. In seiner Jugend hatte Kenny über 50 OPs, bis er während einer Narkose einen Atemstillstand erlitt. Seit dieser Nahtoderfahrung wollte er sich nicht mehr operieren lassen, doch nun hat der junge Mann einen Termin bei Dr. Lee. Die renommierte Dermatologin hält Kennys Geschwülste für Epidermalzysten, weiß aber nicht, was sie bei deren Entfernung erwartet, denn die Wucherungen stapeln sich zum Teil übereinander.
