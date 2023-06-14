Staffel 01 Folge 01: Paulas Probefahrt ins GlückJetzt kostenlos streamen
Folge 1: Staffel 01 Folge 01: Paulas Probefahrt ins Glück
60 Min.Folge vom 14.06.2023Ab 12
Erst nachdem Marvin und Paula die Ein-Promille-Marke geknackt haben, dürfen sich die beiden näher kennenlernen. Auch bei den Studenten Moritz und Jessy, sowie Erotikmodel Sendy und Kellner Dominik zeigt der Alkohol Wirkung und die Zungen werden nicht nur sprichwörtlich immer lockerer.
