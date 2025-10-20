Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Drunk Dates

Schüchtern trifft auf Lax

ATVStaffel 3Folge 6vom 20.10.2025
Schüchtern trifft auf Lax

Schüchtern trifft auf LaxJetzt kostenlos streamen

Drunk Dates

Folge 6: Schüchtern trifft auf Lax

51 Min.Folge vom 20.10.2025Ab 12

Der schüchterne Manuel hatte mit 16 seine erste und bisher einzige Beziehung. Seitdem hat er vieles ausprobiert, aber die große Liebe hat er nicht gefunden. Heute versucht er es deshalb einmal betrunken. Seine Dating-Partnerin Lax sucht einen starken Mann – jemanden, der sich auch mal die Karten von ihr legen lässt. Ob es zwischen den beiden funkt?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Drunk Dates
ATV
Drunk Dates

Drunk Dates

Alle 3 Staffeln und Folgen