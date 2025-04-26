Drunter & drüber mit Christoph Hirschler: Bekannte SchauspielerinJetzt kostenlos streamen
Drunter & drüber
Folge 2: Drunter & drüber mit Christoph Hirschler: Bekannte Schauspielerin
16 Min.Folge vom 26.04.2025
Heute bekommt Christoph Hirschler Besuch von der bekannten Schauspielerin Kristina Sprenger. Sie erzählt, was man als Schauspielerin alles können muss und verrät sogar eine peinliche Geschichte, die ihr einmal auf der Bühne passiert ist. Natürlich wird auch wieder viel gezaubert, gesungen und gespielt. Beim lustigen Spiel "Schwindeln erlaubt" müssen Christoph und Kristina Geschichten zu verrückten Bildern erzählen. Kommt Kristina hier ihre Erfahrung als Schauspielerin zugute oder ist Christoph der bessere Schwindler? Bildquelle: ORF/Tambalina Entertainment/Alex Schwarz Photography
