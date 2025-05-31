Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Drunter & drüber

Drunter & drüber mit Christoph Hirschler: NOA und der Dinosaurier in der Achterbahn

ORF KidsStaffel 1Folge 7vom 31.05.2025
Drunter & drüber mit Christoph Hirschler: NOA und der Dinosaurier in der Achterbahn

Drunter & drüber mit Christoph Hirschler: NOA und der Dinosaurier in der AchterbahnJetzt kostenlos streamen

Drunter & drüber

Folge 7: Drunter & drüber mit Christoph Hirschler: NOA und der Dinosaurier in der Achterbahn

16 Min.Folge vom 31.05.2025

Heute wird es bei "Drunter & Drüber" musikalisch! Christoph Hirschler und seine Band begrüßen den jungen Musiker NOA, der seit seinem sechsten Lebensjahr Musik macht. In der "Lieder-Schreib-Challenge" zeigt NOA gemeinsam mit Christoph und den Kindern, wie man spontan einen Song schreibt. Mit lustigen Wörtern wie "Dinosaurier", "Achterbahn" und "Fingernagel" entsteht ein echter Ohrwurm! Aber das ist nicht der einzige Ohrwurm in der Show. Zum Abschluss singt NOA mit der "Drunter & Drüber Band" und Christoph seinen Hit "California". Bildquelle: ORF/Tambalina Entertainment/Alex Schwarz Photography

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Drunter & drüber
ORF Kids
Drunter & drüber

Drunter & drüber

Alle 1 Staffeln und Folgen