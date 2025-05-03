Drunter & Drüber mit Christoph Hirschler: James Park und die Welt des MusicalsJetzt kostenlos streamen
Folge 3: Drunter & Drüber mit Christoph Hirschler: James Park und die Welt des Musicals
18 Min.Folge vom 03.05.2025
Christoph Hirschler begrüßt heute Musical-Star James Park. James erzählt, wie er vom Opernsänger zum Musical-Star wurde und tritt in einem unterhaltsamen Spiel gegen Christoph an: Können die beiden bekannte Musicals nur anhand von Emojis erraten? Natürlich wird auch wieder gezaubert und ganz viel musiziert. Die "Drunter & Drüber Band" spielt bekannte Musicalsongs und zum Abschluss singen Christoph und James gemeinsam das Lied "Alle Gefühle sind okay". Bildquelle: ORF/Tambalina Entertainment/Alex Schwarz Photography
