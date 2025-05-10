Drunter & drüber mit Christoph Hirschler: Fab Fox - Zauberei hoch zweiJetzt kostenlos streamen
Drunter & drüber
Folge 4: Drunter & drüber mit Christoph Hirschler: Fab Fox - Zauberei hoch zwei
15 Min.Folge vom 10.05.2025
Bei "Drunter & Drüber" gibt es heute noch mehr Magie als sonst, denn heute zaubert nicht nur Christoph, sondern auch sein Gast, der Magier Fab Fox! Er ist bekannt für seine spektakulären Shows mit großen Effekten und beeindruckenden Illusionen. Als Highlight der Sendung verwandelt sich Christoph in einen Zauberer-Assistenten und lässt sich von Fab Fox in seiner magischen Jukebox in zwei Teile zerteilen! Unglaublich, oder? Bildquelle: ORF/Tambalina Entertainment/Alex Schwarz Photography
