Drunter & drüber

Drunter & drüber mit Christoph Hirschler: "Stimmenmacher" mit Puppenspieler Raphael Kovarik

ORF KidsStaffel 1Folge 5vom 17.05.2025
15 Min.Folge vom 17.05.2025

Puppenspieler Raphael Kovarik kommt heute mit seiner selbstgebauten Krokodil-Puppe in Christophs Show und erzählt viel Spannendes aus seinem Beruf. Im Spiel "Der Stimmenmacher" lernen wir einige Puppen aus seiner Kasperlkiste kennen und erfahren, wie Raphael ihnen nur durch seine Stimme Leben einhaucht. Doch heute werden nicht nur Raphaels Puppen zum Leben erweckt, sondern auch Christophs Zeichnung beginnt plötzlich zu sprechen. Gemeinsam mit Raphael, seinem Krokodil und der "Drunter & Drüber Band" singt Christoph zum Abschluss sein Lied "Im Land der Fantasie". Und ihr könnt alle mitsingen. Bildquelle: ORF/Tambalina Entertainment/Alex Schwarz Photography

