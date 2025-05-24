Drunter & drüber mit Christoph Hirschler: Lachattacke mit Isabell PannaglJetzt kostenlos streamen
Folge 6: Drunter & drüber mit Christoph Hirschler: Lachattacke mit Isabell Pannagl
16 Min.Folge vom 24.05.2025
Heute wird es richtig lustig. Christoph Hirschler begrüßt die Kabarettistin Isabell Pannagl in seiner Show. Sie erzählt uns, was eine Kabarettistin genau macht und wie man auch an Tagen, an denen man schlecht drauf ist, lachen kann. Beim Spiel "Lachen verboten" versuchen Isabell und Christoph sich gegenseitig zum Lachen zu bringen - mit kleinen Händen, verrückten Brillen und sogar einem Plüschaffen, der Wasser spritzt. Passend zu so einer lustigen Folge singen zum Abschluss alle gemeinsam Christophs Lied "Lachen macht uns stark". Hahaha! Bildquelle: ORF/Tambalina Entertainment/Alex Schwarz Photography
