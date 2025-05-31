Drunter & drüber mit Christoph Hirschler: NOA und der Dinosaurier in der AchterbahnJetzt kostenlos streamen
Drunter & drüber
Folge 7: Drunter & drüber mit Christoph Hirschler: NOA und der Dinosaurier in der Achterbahn
16 Min.Folge vom 31.05.2025
Heute wird es bei "Drunter & Drüber" musikalisch! Christoph Hirschler und seine Band begrüßen den jungen Musiker NOA, der seit seinem sechsten Lebensjahr Musik macht. In der "Lieder-Schreib-Challenge" zeigt NOA gemeinsam mit Christoph und den Kindern, wie man spontan einen Song schreibt. Mit lustigen Wörtern wie "Dinosaurier", "Achterbahn" und "Fingernagel" entsteht ein echter Ohrwurm! Aber das ist nicht der einzige Ohrwurm in der Show. Zum Abschluss singt NOA mit der "Drunter & Drüber Band" und Christoph seinen Hit "California". Bildquelle: ORF/Tambalina Entertainment/Alex Schwarz Photography
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Drunter & drüber
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0