Drunter & drüber mit Christoph Hirschler: Bauchreden mit Tricky Niki

ORF KidsStaffel 1Folge 8vom 07.06.2025
15 Min.Folge vom 07.06.2025

Können Socken sprechen? Mit Christophs heutigem Gast Tricky Niki geht das. Er ist Zauberer und Bauchredner und zeigt, wie ihr euch zuhause ganz einfach selbst eine Puppe basteln und sie sprechen lassen könnt. Niki kommt aber nicht alleine - er hat seine Freundin Angelina, die Klopapierrolle, dabei. Und ihr habt es wahrscheinlich schon erraten - auch sie kann sprechen. Freut euch auf eine lustige Folge mit viel Spaß und Zauberei. Bildquelle: ORF/Tambalina Entertainment/Alex Schwarz Photography

ORF Kids
