Echte Wienerinnen. Mit offenen Augen (2/3)Jetzt kostenlos streamen
Echte Wienerinnen
Folge 2: Echte Wienerinnen. Mit offenen Augen (2/3)
Was ist eine "echte Wienerin"? In der zweiten Folge der Reihe "Echte Wienerinnen" lernt man drei Originale kennen: Fiaker sind typisch für das Wiener Stadtbild. Weniger typisch ist, dass auf dem Kutschbock eine Frau Platz nimmt. Susanne Trummer, besser bekannt als "Fiakersusi", führt mit viel Humor, Charme und Schneid ihre Kundschaft durch Wien. Eine andere Art Stadtführung bietet Sandra an: Sie war bereits als Jugendliche mit Obdachlosigkeit konfrontiert. Heute führt Sandra Interessierte zu ihren ehemaligen Verstecken in die Venediger Au. Marion Schröder hat als Pflegehelferin im geriatrischen Bereich ihre Berufung gefunden. Sie liebt in Wien einen Ort, den andere meiden: den Zentralfriedhof. Als Erzählerin der Reihe fungiert Ulrike Beimpold, ebenfalls eine "echte Wienerin". Bildquelle: ORF/METAFILM/Klemens Koscher
