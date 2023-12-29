Echte Wienerinnen. Ohne Wenn und Aber (1/3)Jetzt kostenlos streamen
Was ist eine "echte Wienerin"? Muss man in Wien leben, um sich als solche zu fühlen? Die erste Folge der dreiteiligen Reihe "Echte Wienerinnen" stellt unterschiedliche Frauen und ihr Wien vor. Die 28-jährige Hebah Nigm wird aufgrund ihres Kopftuches oftmals nicht für eine "echte Wienerin" gehalten. Die Künstlerin Raja Schwahn-Reichmann betreibt in der wärmeren Jahreszeit ihr Atelier im Augartenspitz und hat noch nie woanders als in Wien gelebt. Im Gegensatz dazu lebt Ulrike Wiesner seit über vierzig Jahren in Washington und besucht ihre alte Wiener Heimat jedes Jahr für mehrere Monate. Erika Deutinger ist in Salzburg geboren und lebt auch jetzt nicht in Wien - allerdings verkörpert die als "Hanni" im "Mundl" bekannt gewordene Schauspielerin für viele eine "typische" Wienerin. Bildquelle: ORF
