ORF2Staffel 1Folge 3vom 21.10.2023
Folge 3: Echte Wienerinnen. Von: Bis (3/3)

27 Min.Folge vom 21.10.2023

Was ist eine "echte Wienerin"? Muss man in Wien geboren sein, um sich als solche zu fühlen? Dieser und weiteren Fragen geht die dritte Folge der Reihe "Echte Wienerinnen" nach. Die Schriftstellerin Ishraga Mustafa Hamid ist vor gut dreißig Jahren aus dem Sudan nach Wien gekommen. Wasser hat sie immer schon fasziniert, früher war es der Nil, jetzt ist es die Donau. Die Juristin Sarah Wastian liebt alle Arten von Sport. Dass sie dabei im Rollstuhl sitzt, stellt für sie kein Hindernis dar. Mel Merio setzt sich mit vollem Herzen für Diversität ein: Ob nun als DJane, als Moderatorin, oder als künstlerische Leiterin beim Diversity Ball. Frauenrechte waren Erika Deutinger immer schon ein Anliegen. Die als Mundls Tochter "Hanni" bekannt gewordene Schauspielerin tourte mit dem Frauenkabarett "Menubeln", u.a. mit Eva Dité, auf internationalen Bühnen. Und Ulrike Beimpold, ebenfalls eine "echte Wienerin", führt als Erzählerin durch die Reihe. Ein Film von Eva Hödlmoser für das Landesstudio Wien. Bildquelle: ORF/METAFILM/Klemens Koscher

