Ed Stafford: Wie ich die Welt überlebte
Ab 12
Ab 12
Ed Stafford: Wie ich die Welt überlebte
Amazonas-Bezwinger Ed Stafford geht in der Wildnis bis an seine Grenzen. In dieser Serie versucht der erfahrene Survival-Experte zehn Tage lang in den entlegensten Winkeln der Welt zu überleben - ohne Kompass, Ausrüstung und Proviant. Auf seinen herausfordernden Trips auf dem Orinoco in Kolumbien, im chinesischen Changbai-Gebirge und auf den Perleninseln vor der Küste von Panama bewegt sich der Brite auf gefährlichem Terrain. Dort kann er sich, komplett auf sich allein gestellt, nur behaupten, wenn er sauberes Trinkwasser, Nahrung und einen sicheren Unterschlupf findet. Doch das ist abseits der Zivilisation, umgeben von wilden Tieren, wesentlich leichter gesagt als getan.
Genre:Reise, Abenteuer, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.