DMAXFolge vom 08.06.2025
Folge vom 08.06.2025: Perleninseln

44 Min.Folge vom 08.06.2025Ab 6

Ed Stafford wird auf einem Archipel vor Panama ausgesetzt – nur einen Steinwurf entfernt von seiner derzeitigen Heimat Costa Rica. Die Insel hat einen Durchmesser von etwa zwei Kilometern. Das Eiland sieht mit seinen Palmen und Stränden auf den ersten Blick aus wie ein Urlaubsparadies. Doch während der Trockenzeit steigen die Temperaturen dort auf bis zu 40 Grad und es gibt kaum Süßwasser. Der Hubschrauber findet während der Flut keinen Platz zum Landen. Das heißt, Ed muss abspringen. Und nach diesem Adrenalinschub braucht der Survival-Profi Zeit, um sich zu sammeln.

