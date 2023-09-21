Staffel 6 Folge 4: Unerwünschte Löcher im OhrJetzt kostenlos streamen
Ein Leben für die Schönheit
Folge 4: Staffel 6 Folge 4: Unerwünschte Löcher im Ohr
TV-Sternchen Tara plant eine Umgestaltung ihrer Hügellandschaft. Jörg Knabl, ein erfahrener Planungsmeister, unterstützt Sie bei der Umgestaltung Ihres Vorhabens, obwohl die genaue Größe Ihrer Pläne noch nicht festgelegt ist. Pornobrüste gehören der Vergangenheit an. Tara setzt auf Natürlichkeit. Jörg Knabl soll ihrem Dekolleté also eine „natürliche Standfestigkeit“ verleihen. Am OP-Tag kommt es jedoch zu einer unerwarteten Planänderungen ihrer Umgestaltung. Artur Worsegs Ordinations-Mitarbeiter Daniel muss als Versuchskaninchen herhalten. Der Schönheitschirurg möchte eine neue Technik bei ausgeleierten Ohrläppchen ausprobieren, die durch spezielle Ohrenringe auch „Ohrentunnel“ genannt, entstehen. Die Schönheitschirurgin Sabine Apfolterer zeigt eine neue Seite von sich. Im Boxstudio von Fadi Merza kann sie rauslassen was normalerweise im Verborgenen schlummert. Nach einer Botox und Filler Behandlung mit einer gigantischen Spritze hat der Boxprofi noch eine Rechnung mit der Schönheitschirurgin offen.
