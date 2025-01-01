Ein Mann für Paula - Lukas kommt
1 StaffelAb 16
Ein Mann für Paula - Lukas kommt
Einer Domina als Sklave dienen: Warum ist diese sexuelle Spielart für viele Männer so an- und erregend? Lukas Klaschinski, bekannt als Co-Moderator von Sex-Expertin Paula Lambert, will diese Frage aus männlicher Sicht beantworten. In einem Selbstversuch lässt er sich zum Haussklaven ausbilden - Auspeitschen, Unterwerfung und Demütigung inklusive. Welche Erkenntnisse zieht er aus dieser persönlichen Erfahrung und aus den Gesprächen mit der Domina sowie mit anderen BDSM-Liebhabern?
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2019
16
