Sherlock Holmes und Doktor Watson in einem völlig neuen Gewand: Im New York der Gegenwart versuchen die beiden, ungewöhnliche Fälle zu lösen und der dortigen Polizei zu helfen.
Sherlock Holmes Reloaded bei Elementary
Sherlock Holmes, der wahrscheinlich berühmteste Privatdetektiv der Welt, ist immer wieder für ein Comeback gut, egal ob als Kino-Adaption mit Robert Downey Jr. oder als Serie mit Benedict Cumberbatch. In der Krimiserie Elementary findet sich Jonny Lee Millers Sherlock Holmes im New York der Neuzeit wieder. Er war bereits während seiner Beraterzeit beim britischen Scotland Yard für seine Heroinsucht berüchtigt. In New York begab sich Sherlock nun in eine Drogenentzugsklinik und hofft so, von seiner Sucht loszukommen. Nach der erfolgreichen Therapie entschließt er sich dazu, erst einmal in New York zu bleiben. Er unterstützt und berät fortan Captain Thomas Gregson vom New York City Police Department (NYPD) und setzt dabei wie immer in Sherlock-Holmes-Adaptionen auf unkonventionelle Methoden und seinen genialen elementaren Sachverstand - daher rührt auch der Serientitel Elementary.
Dr. Watson geht auch weiblich
Sherlock Holmes' Vater will indessen ganz sicher gehen, dass sein Sohn nicht wieder seiner Drogensucht verfällt. Deshalb engagiert er Sherlocks ehemalige Entzugs-Patin Dr. Joan Watson, gespielt von Lucy Liu, als Aufpasserin. Sie zieht prompt bei ihm ein und begleitet ihn auf Schritt und Tritt. Doch das gefällt dem eigensinnigen Sherlock natürlich gar nicht und Spannungen sind vorprogrammiert. Je länger sie zusammen arbeiten und leben, desto mehr bröckelt aber das gegenseitig Misstrauen und langsam geben sie Einblicke in ihre dunklen Vergangenheiten.
Krimiserie mit Star-Besetzung
Während in vielen andere TV-Serien Schauspieler*innen erst zu Top-Stars werden, setzt die Krimiserie Elementary von Beginn an auf gestandene Prominenz - und das bis in die Nebenrollen. Den Protagonisten Sherlock Holmes mimt Jonny Lee Miller, bekannt aus Blockbustern wie Trainspotting - Neue Helden, Dark Shadows sowie der TV-Krimiserie Dexter. Nicht minder berühmt ist die Schauspielerin hinter der Rolle von Dr. Joan Watson: Die asiatische Schönheit Lucy Liu hatte bereits große Rollen in den Action-Spektakeln Kill Bill Volume 1 & Volume 2 von Quentin Tarantino sowie in 3 Engel für Charlie. In den Nebenrollen agieren unter anderem die Stars Aidan Quinn, Natalie Dormer sowie Rhys Ifans.
Mit Elementary kommen sowohl allgemein Krimifreund*innen als auch Fans von Sherlock Holmes voll auf ihre Kosten, sofern sie nicht allzu fest an dem klassischen Vorbild mit nebligen englischen Landschaften und einem männlichen Dr. Watson festhalten. Die Krimiserie Elementary kannst du bei Joyn online anschauen.