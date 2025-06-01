Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 1vom 01.06.2025
38 Min.Folge vom 01.06.2025

Die Bühne war ihr Leben – diese "matinee" würdigt die unvergessliche Volksschauspielerin Elfriede Ott und ihre legendären Rollen. Mit jeder Faser ihres Wesens lebte sie für das Theater. Elfriede Ott war mehr als nur eine Schauspielerin – sie war eine Institution, eine der letzten großen Vertreterinnen des Volkstheaters. 2019 verstarb sie im Alter von 94 Jahren.

ORF2
