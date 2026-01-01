Elsbeth: Ein besonderer Fall
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Elsbeth: Ein besonderer Fall
Elsbeth Tascioni, die schrullige aber kluge Anwältin aus "The Good Wife" und "The Good Fight", bekommt ihre eigene Serie. In ihrer neuen Rolle als Staatsanwältin muss sie in New York an der Seite von Captain Wagner und Officer Blanke Fälle lösen, bei denen der Täter längst bekannt ist - nur die Beweise fehlen. Mit ihrer unkonventionellen Art bringt sie den Ablauf der Ereignisse Stück für Stück ans Licht ... und ihre Kollegen regelmäßig zum Stirnrunzeln.
Genre:Drama, Recht
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Paramount Pictures Interna
Enthält Produktplatzierungen