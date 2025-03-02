The True Story of Elton JohnJetzt kostenlos streamen
Elton John - A Life in Song
Folge 1: The True Story of Elton John
Das Vereinigte Königreich im Spätsommer 1997: eine Nation liegt in Agonie. Princess Diana ist – von Paparazzi durch das nächtliche Paris gejagt – an den Folgen eines schweren Autounfalls gestorben. Doch es gibt einen Trostspender: Elton John spielt seinen Song „Candle In the Wind“ für die Stiftung der Prinzessin neu ein – nach „White Christmas“ von Bing Crosby die meistverkaufte Single aller Zeiten. Die Erfolgsgeschichte des Reginald Dwight ist beispiellos: seit mehr als 50 Jahren dominiert er die Hitparaden, im Vorjahr landete er mit seinem Album „The Lockdown Sessions“ einmal mehr auf Platz eins der UK-Charts. Zwei Oscars hat er gewonnen, für seine AIDS-Stiftung hat er Millionen gesammelt. Im März wird der Superstar 75 Jahre alt. Doch es gibt auch Schattenseiten im Leben des Elton John: jahrelang kämpfte er – letztlich erfolgreich – gegen seine Drogensucht an. Nach einer Ehe mit der Deutschen Renate Blauel, die der offen schwul lebende Künstler als Lebenslüge bezeichnete, fand er sein privates Glück an der Seite seines Ehemannes David Furnish. Bildquelle: ORF/Entertain Me Productions/Getty Images/Andrew H. Walker
