Ende des Schreckens - Die Befreiung Tirols 1945
1 StaffelAb 0
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Ende des Schreckens - Die Befreiung Tirols 1945
Mai 1945: US-Truppen ziehen in die Tiroler Landeshauptstadt ein. Ein junger Innsbrucker schreibt in sein Tagebuch: "Friede in Europa". Endlich sind die Schrecken des 2. Weltkriegs vorbei, der NS-Terror ist Geschichte und viele denken, es werde nie wieder Krieg geben.
Genre:Dokumentation, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2
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