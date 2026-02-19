Zum Inhalt springenBarrierefrei
Enthüllt: Geheimnisse der Meere

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 10vom 19.02.2026
Enthüllt: Geheimnisse der Meere

Folge 10: Chicago

47 Min.Folge vom 19.02.2026Ab 12

In der Nähe der Metropole Chicago liegt der Lake Michigan. Experten offenbaren mithilfe aufwendiger Sonartechnik erstaunliche Fakten aus der Geschichte der Stadt und ihrer Umgebung.

