Das venezianische ImperiumJetzt kostenlos streamen
Enthüllt: Geheimnisse der Meere
Folge 1: Das venezianische Imperium
44 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12
Auf dem Meeresboden rund um Venedig finden unsere Experten Erstaunliches: Eine Galeere aus dem 14. Jahrhundert sowie einen Haufen wertvoller Gegenstände, die spannende Geschichten erzählen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Enthüllt: Geheimnisse der Meere
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Wissenschaft, Natur, Geschichte
Produktion:AU, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH