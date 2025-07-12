Ephesos - Eine antike WeltstadtJetzt kostenlos streamen
Ephesos - Eine antike Weltstadt
Folge 1: Ephesos - Eine antike Weltstadt
Ephesos war einst eine der größten Städte der Antike und ist heute ein bedeutendes Wahrzeichen der Türkei. Die ORF-Dokumentation „Ephesos – Eine antike Weltstadt“ von Viktoria Tatschl begleitete im Mai 2025 ein Forschungsteam bei Ausgrabungen am rätselhaften Serapis-Tempel aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. Trotz jahrzehntelanger Forschung ist seine genaue Funktion unklar; vermutet wird ein Kulttempel für den ägyptischen Gott Serapis. Ein interdisziplinäres Team versucht nun, durch genaue Untersuchung der Tempelarchitektur das Rätsel zu lösen. Die Ausgrabungen in Ephesos werden seit 130 Jahren vom Österreichischen Archäologischen Institut geleitet, das heute mit rund 250 internationalen Forschern arbeitet, etwa die Hälfte aus der Türkei. Die Dokumentation zeigt die reiche Geschichte Ephesos’ von der griechischen Herrschaft über die römische Blütezeit als Hauptstadt der Provinz Asia bis hin zu den gut erhaltenen Bauwerken wie der Celsus-Bibliothek, die einen lebendigen Eindruck des antiken Stadtlebens vermitteln. Gestaltung: Viktoria Tatschl
