Epic Exploring
Folge 4: Germany/England
46 Min.Ab 6
Josh und Cody zieht es diesmal in die Unterwelt. Josh untersucht die verlassenen Bergwerke Deutschlands und wird von der Polizei überrascht. In England erforscht Cody ein altes U-Boot der Sowjetunion, das im Fluss Medway aufgelaufen ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Epic Exploring
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reise, Abenteuer
Produktion:NL, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NewbeTV