Erkennst DU den Song? LIVE
1 StaffelAb 12
Live mitraten. Live mitsingen. Live mitbuzzern. Dennis und Benni Wolter quizzen in ihrer Musik-Quizshow um die goldene Ananas. In jeder Folge treten vier Promis und eine Wildcard gegeneinander an. Wer zu wenige Songs erkennt, muss beim Strafkaraoke ran - inklusive überraschender Duettpartner. Wer hat das beste Musikwissen? Wer erkennt die Hits am schnellsten? Und wer sichert sich die goldene Trophäe?
Genre:Unterhaltung, Spielshow, Musik
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
