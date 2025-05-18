ESC Wien 2015 - Die DokuJetzt kostenlos streamen
JJ tritt mit seinem ESC-Sieg in große Fußstapfen – und bringt den Eurovision Song Contest 2026 erneut nach Österreich. Zuletzt gelang dies Conchita Wurst, die 2014 mit ihrem legendären Auftritt den Titel holte und damit das Event 2015 nach Wien brachte. Als das Finale des Eurovision Song Contest im Mai 2015 in der österreichischen Hauptstadt über die Bühne ging, waren weltweit rund 200 Millionen Menschen live dabei. Hinter den Kulissen arbeiteten fast 3.000 Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Bereichen über acht Monate hinweg daran, dass die ganze Welt das bekam, was sie jedes Jahr aufs Neue erwartet: ein Mega-Musik-Event mit drei Shows und zahlreichen Programmpunkten rund um das Spektakel. Die Dokumentation erzählt die Entstehung dieses Großprojekts aus vielen verschiedenen Perspektiven und mit exklusiven Einblicken. Neben prominenten Stimmen von damals kommen auch jene zu Wort, die fernab des Rampenlichts monatelang dem 60. Eurovision Song Contest gewidmet waren – ein Rückblick, der gleichzeitig Vorfreude auf das kommende Heimspiel weckt. Bildquelle: MILENKO BADZIC / First Look / picturedesk.com
