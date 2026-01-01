Essen. Schlafen. Surfen.
Essen. Schlafen. Surfen.
Rian und Dylan sind zurück! Dieses Mal mit der zweiten Staffel ihres weltweiten Erfolgs "Essen. Schlafen. Surfen". Wir begleiten die Jungs auf ihrem neuen Abenteuer, bei dem sie nach Taiwan reisen - ein ziemlich unbekannter Ort zum Surfen, doch, wie sich herausstellt, eine tropische Insel voller Möglichkeiten. Rian und Dylan kommen in Taipeh an, wo sie die Taipeh Fixie Crew treffen, eine Gruppe von Fahrradfahrern, die rasant wächst. Mit der Unterstützung von Anje, die bei der "Let's View The World" (Lasst uns die Welt anschauen) Show arbeitet, sind die Jungs für alle Höhen und Tiefen auf ihrer Reise vorbereitet. Während sie die Ostküste von Taiwans Festland durchqueren, geht die Suche nach Wellen mit einer unerwarteten Freude weiter. Bald entdecken sie eine Insel mit zahlreichen unerwarteten Überraschungen. Die Qingshui Klippen, der Taroko-Nationalpark und der Wuling Pass (2376m) kreieren eine wunderschöne Landschaft, die man gut mit dem Fahrrad erkunden kann. Rian und Dylan kämpfen mi
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