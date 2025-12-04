Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Estonia

Episode 2

PULS 24Staffel 1Folge 2
Episode 2

Episode 2Jetzt kostenlos streamen

Estonia

Folge 2: Episode 2

42 Min.Ab 12

Die Untersuchungskommission kommt zum ersten Mal zusammen. Die Angehörigen verlangen von den Behörden Aufklärung über das Schicksal der Verstorbenen und Überlebenden. Die Vorsitzenden der Kommission teilen den Medien mit, dass die Ermittlungen jedoch erst eingeleitet werden können, sobald das Wrack des Schiffes gefunden ist.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Estonia
PULS 24
Estonia

Estonia

Alle 1 Staffeln und Folgen