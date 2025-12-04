Estonia
Folge 2: Episode 2
42 Min.Ab 12
Die Untersuchungskommission kommt zum ersten Mal zusammen. Die Angehörigen verlangen von den Behörden Aufklärung über das Schicksal der Verstorbenen und Überlebenden. Die Vorsitzenden der Kommission teilen den Medien mit, dass die Ermittlungen jedoch erst eingeleitet werden können, sobald das Wrack des Schiffes gefunden ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Estonia
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:FI, 2023
Altersfreigabe:
12ANGST
Copyrights:© Beta Film GmbH