Evil Things - Das Böse lebt
Folge vom 16.02.2018: Episode 1
Der zweimonatige Rucksackurlaub durch Europa nimmt für die Amerikanerin Lindsay eine verhängnisvolle Wende, als sie den sympathischen Alex in einer Bar kennenlernt. Kurz darauf findet sie sich in einem Krankenhaus wieder und erfährt, dass sie am linken Auge notoperiert wurde. Zurück in Amerika wird Lindsay von grausamen Mordvisionen heimgesucht. Spielt ihr das neue Auge nur einen Streich oder steckt eine dunkle Wahrheit dahinter? Das Ehepaar Tori und James ist nach Milwaukee gezogen. Auf dem Dachboden des neuen Hauses entdeckt James hinter einer Zweitwand mehrere Kartons mit fragwürdigen Videobändern. Er denkt sich nichts dabei und wirft einen Blick darauf, doch nach und nach ziehen ihn die sonderbaren Aufnahmen in ihren Bann. Zuerst verheimlicht er seine Obsession vor Tori, doch als diese plötzlich in ihrem gemeinsamen Haus von gefährlichen übersinnlichen Mächten verfolgt wird, muss James handeln.