Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Expedition Südpol mit Ben Fogle

The Terra Nova Expedition

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 11.08.2024
The Terra Nova Expedition

The Terra Nova ExpeditionJetzt kostenlos streamen

Expedition Südpol mit Ben Fogle

Folge 3: The Terra Nova Expedition

45 Min.Folge vom 11.08.2024Ab 12

Zwischen 1910 und 1913 leitet Robert Falcon Scott seine zweite Expedition zum Südpol an, dieses Mal unter dem Namen "Terra Nova". Es soll sein letzter Versuch sein. Ben Fogle und Dwayne Fields schleppen ihr Equipment durch einen eisigen Sturm und errichten ein Denkmal für ihre Helden Amundsen, Scott und Shackleton.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Expedition Südpol mit Ben Fogle
Kabel Eins Doku
Expedition Südpol mit Ben Fogle

Expedition Südpol mit Ben Fogle

Alle 1 Staffeln und Folgen