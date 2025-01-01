Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Forscher und Abenteurer Josh Gates begibt sich auf die Suche nach den größten Rätseln und Legenden der Menschheitsgeschichte - von verlorenen Schätzen über versunkene Städte bis hin zu mysteriösen Artefakten. Kaum ein Winkel der Erde bleibt auf seinen Reisen unentdeckt.
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH