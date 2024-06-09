Ein Zuhause für zwei WeltenbummlerJetzt kostenlos streamen
Fabulous Homes mit Chelsea & Cole
Folge vom 09.06.2024: Ein Zuhause für zwei Weltenbummler
45 Min.Folge vom 09.06.2024
Matt und Bailey sind ein junges Paar aus Sioux Falls, South Dakota, die ihren vielseitigen Stil in ihr Zuhause einfließen lassen möchten. Chelsea und Cole planen, ihr Eigenheim zu renovieren und den Mid-Century-Modern-Stil mit Boho-Elementen zu kombinieren. Sie arbeiten hart, um das Budget von 100.000 Dollar und den Zeitrahmen von acht Wochen einzuhalten. Die Renovierung umfasst die Küche, das Wohnzimmer und den Eingangsbereich. Trotz einiger Hindernisse wie einer vermeintlich tragenden Wand schaffen sie es, das Haus in einen modernen, einladenden Raum zu verwandeln, der von den Reisen der beiden inspiriert ist.
