Fabulous Homes mit Chelsea & Cole
Folge vom 14.11.2025: Zurück in die 80er
44 Min.Folge vom 14.11.2025
Chelsea und Cole übernehmen ein Familienprojekt: Coles Bruder Brock und seine Frau Colleen wollen ihr Haus von 1983 im modernen 80er-Jahre-Stil neu gestalten. Glasbausteine, dramatische Farben und ein pinkes Bad treffen auf offene Räume und geschwungene Details. Trotz statischer Probleme und unerwarteter Baustellen halten Chelsea und Cole die Vision lebendig und bringen Cowboy Contemporary mit Retro-Flair zusammen.
Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality
Altersfreigabe:
0
