Fahri sucht das Glück
Folge 1: Rio
44 Min.Folge vom 11.11.2019Ab 12
In Rio testet Fahri Yardim, ob Schönheit glücklich macht. Ein makelloses Gesicht, glatte Haut, perfekte Kurven - bringt das Optimieren des eigenen Äußeren Menschen dem Glück nahe? Und wie weit wird Fahri gehen, um diese Frage eindeutig beantworten zu können? Auch in Rio kommentiert Fahri Yardim seine Suche nach dem Glück selbst - in ganz persönlicher Manier.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben