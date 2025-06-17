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Falco Live - Der Falke ist wieder da
Folge 6: Falco Live - Der Falke ist wieder da
30 Min.Folge vom 17.06.2025
Aufzeichnung des Konzertes vom Donauinselfest 1993 – anlässlich des Erscheinens der gleichnamigen DVD „Falco-Live – Der Falke ist wieder da“: mit „Junge Römer“, „Der Kommissar“, „Jeannie Part 2“, „The Sound Of Music“, „Nachtflug“, „Stromausfall“ und „Helden von heute“. Bildquelle: ORF/Johannes Cizek Mitwirkende: Falco Thomas Rabitsch Bernhard Rabitsch Peter Paul Skrepek Thomas Lang Bertl Pistracher
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