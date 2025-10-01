Fame Fighting
Fame Fighting
Bei "Fame Fighting" tauschen Prominente Rampenlicht gegen Boxhandschuhe. In diesem Format bereiten sie sich intensiv auf einen echten Boxkampf vor und treten dann gegeneinander an. Die Sendung begleitet die Stars auf ihrem Weg, zeigt Training, Vorbereitung und die persönlichen Herausforderungen. Am Ende entscheidet der Ring, wer als Sieger hervorgeht.
Genre:Dokumentation, Boxen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Axel Springer National Media & Tech GmbH & Co. KG