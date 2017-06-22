Zum Inhalt springenBarrierefrei
Red Bull TVStaffel 1Folge 3vom 22.06.2017
Folge 3: In Fort William werden Siegesserien gebrochen

10 Min.Folge vom 22.06.2017Ab 12

Vor dem Rennen in Fort William, Scotland ist es wichtig, die Faktoren zu herauszufinden, die eine Siegesserie ausmachen (oder brechen).

