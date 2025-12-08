FBI: Special Crime Unit
Folge 4: Rasende Eifersucht
42 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 12
Hector Contreras und seine Frau haben sämtliche Vorbereitungen für die sogenannte "Quinceañera" getroffen, dem 15. Geburtstag ihrer Tochter Elena. Doch das traditionell mexikanische Fest endet in einer Tragödie, als ein maskierter Schütze unverhofft beginnt, auf die anwesenden Gäste zu schießen. Obwohl Hector noch versucht, den Mann zu überwältigen, kann er nicht verhindern, dass seine Frau und seine Tochter tödlich getroffen werden ... Werden die Agenten den Fall lösen können?
FBI: Special Crime Unit
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS
