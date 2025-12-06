FBI: Special Crime Unit
Folge 5: Beschützerinstinkt
41 Min.Folge vom 06.12.2025Ab 12
Als Hector Martinez von einem Mädchen erfährt, dass der Leiter der Flüchtlingsunterkunft Matthew Sawyer Hectors 13-jährige Tochter verschleppt haben soll, entführt dieser Sawyer. Martinez verlangt vom FBI, dass sie sein Kind suchen sollen. Die Agenten finden schnell heraus, dass Maria nicht mit Sawyer sondern mit einem Sexualstraftäter weggegangen ist. Trotz der neuen Informationen droht Martinez, Matthew Sawyer zu erschießen, wenn das FBI Maria nicht findet.
FBI: Special Crime Unit
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS
