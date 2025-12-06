Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
FBI: Special Crime Unit

Beschützerinstinkt

ATV 2Staffel 6Folge 5vom 06.12.2025
Beschützerinstinkt

BeschützerinstinktJetzt kostenlos streamen

FBI: Special Crime Unit

Folge 5: Beschützerinstinkt

41 Min.Folge vom 06.12.2025Ab 12

Als Hector Martinez von einem Mädchen erfährt, dass der Leiter der Flüchtlingsunterkunft Matthew Sawyer Hectors 13-jährige Tochter verschleppt haben soll, entführt dieser Sawyer. Martinez verlangt vom FBI, dass sie sein Kind suchen sollen. Die Agenten finden schnell heraus, dass Maria nicht mit Sawyer sondern mit einem Sexualstraftäter weggegangen ist. Trotz der neuen Informationen droht Martinez, Matthew Sawyer zu erschießen, wenn das FBI Maria nicht findet.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

FBI: Special Crime Unit
ATV 2
FBI: Special Crime Unit

FBI: Special Crime Unit

Alle 4 Staffeln und Folgen