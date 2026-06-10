FBI: Special Crime Unit
Folge 7: Der unsichtbare Feind
42 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 12
Ein Bombenattentat erschüttert die Stadt und fordert mehrere Todesopfer, darunter ein Kind aus Isobels Nachbarschaft. Die FBI-Ermittlungen führen zu der russischen Diplomatin Marina Kostova. Das Team glaubt, dass Kostova innenpolitische Unruhen herbeiführen möchte. Trotz Verbots des Außenministeriums - das einen Agentenaustausch gefährdet sieht - beschließt Isobel die Verhaftung der Verdächtigen.
Alle Staffeln im Überblick
FBI: Special Crime Unit
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Thriller
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren