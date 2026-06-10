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FBI: Special Crime Unit

Der unsichtbare Feind

SAT.1 emotionsStaffel 6Folge 7vom 10.06.2026
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FBI: Special Crime Unit

Folge 7: Der unsichtbare Feind

42 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 12

Ein Bombenattentat erschüttert die Stadt und fordert mehrere Todesopfer, darunter ein Kind aus Isobels Nachbarschaft. Die FBI-Ermittlungen führen zu der russischen Diplomatin Marina Kostova. Das Team glaubt, dass Kostova innenpolitische Unruhen herbeiführen möchte. Trotz Verbots des Außenministeriums - das einen Agentenaustausch gefährdet sieht - beschließt Isobel die Verhaftung der Verdächtigen.

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